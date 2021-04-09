«Россия 24» показала 15-ю серию фильма митрополита Тихона о февральской революции

В эфире телеканала «Россия 24» в пятницу продолжился показ фильма из цикла «Гибель империи. Российский урок» главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), который рассказывает о революции февраля 1917 года и событиях, ей предшествовавших, а также пытается понять, какое значение те перипетии имели для дальнейшей судьбы российского государства.

15-я серия называется «С.Л. Франк: «Религией русского общества стала революция».

Части фильма по мере их выхода в эфир выкладываются на портале «Смотрим».

После февральской революции все ее лидеры мнили себя руководителями государства: от Гучкова до Керенского, отметил в начале серии митрополит Тихон. По сути, все они хотели «порулить», подчеркнул он.

Кстати, англичане были потрясены последовавшими после февральской революции событиями. «Западные союзники по Антанте были в ужасе, в том числе итогами Брестского мира», — пояснил автор фильма.

«Россия опустилась в окаянные дни», — констатировал митрополит Тихон.

«Почему все это могло случится с русским обществом», — задается вопросом автор фильма.

И приходит к выводу: русский народ, судя по всему, поддался новой религии общества — революции. «Ей бредили, о ней мечтали. России тогда не терпелось. Россия тогда торопилась», — отметил митрополит Тихон.

«Россия 24» будет транслировать в своем эфире фильм «Гибель империи. Российский урок» по 14 апреля.