Врио министра туризма Дагестана задержан за хищение 620 млн рублей

Временно-исполняющий обязанности министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Расул Ибрагимов задержан по подозрению в организации преступного сообщества и хищении свыше 620 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следователи считают, что Расул Ибрагимов, который с 2017 по 2018 год возглавлял министерство труда Дагестана, создал из нескольких сотрудников подконтрольного ему ведомства преступную группу, занимавшуюся хищением бюджетных средств, выделенных на социальное обслуживание жителей республики.

За время работы преступного сообщества Ибрагимов и другие участники похитили больше 620 млн рублей, предназначенных для инвалидов, пожилых людей и других уязвимых групп населения. Из похищенных денег сотрудники Минтруда, которые участвовали в преступном сговоре, получали завышенные и часто необоснованные премии.

Ибрагимов задержан и ожидает решения суда о вынесении ему меры пресечения, на квартирах и в служебных помещениях бывших сотрудников Ибрагимова проводятся обыски.

Ранее в Иркутской области задержали соцработника, которую подозревают в хищении более 25 млн рублей у детей-сирот.