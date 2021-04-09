Третьеклассник найден мертвым в московской квартире

Учащийся третьего класса обнаружен мертвым на востоке столицы. Заведено уголовное дело о доведении до самоубийства, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы.



Утверждается, вечером 8 апреля тело ребенка 2011 года рождения нашел его дедушка в детской комнате в квартире на Большой Черкизовской улице.

Дед школьника уточнил, что незадолго до смерти мать ругала сына за то, что он потерял электронный пропуск в спортивную секцию. Согласно информации собеседника, женщина в момент трагедии была дома.

Стало известно, что предсмертной записки на месте не найдено.

Ранее в Москве мальчик случайно убил своего брата во время игры.