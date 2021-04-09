Россиянам могут запретить поездки в Турцию из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Правительство России может запретить гражданам ездить в Турцию из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в этой стране и появления новых штаммов коронавируса, сообщают эксперты портала «Турпром».

Решение по Турции должно быть принято правительством РФ 9 апреля. Как отмечают специалисты, один из вариантов предусматривает полный запрет на авиасообщение с Турцией, в случае которого большинство туристических компаний могут обанкротиться, поскольку путевки на курорт распроданы на несколько месяцев вперед.

Эксперты назвали в качестве второго варианта решения введение обязательного двухнедельного карантина для туристов, прибывающих из Турции в Россию.

Также может быть введена обязательная вакцинация россиян, выезжающих в другие страны.

Ранее в Турции за последние десять дней зафиксировали рекордный суточный прирост по коронавирусу, инфекция подтвердилась у 55 941 человек.

Кроме того стало известно, что Турция запустила систему вакцинации для сотрудников туристического сектора, которая завершится до начала летнего сезона 2021 года.