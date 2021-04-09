Депутат Онищенко призвал российских граждан забыть о поездках в Турцию

Депутат Государственной думы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко посоветовал соотечественникам не ездить в Турцию. Дело в ухудшении эпидемиологической обстановки, сообщает РИА Новости со ссылкой на парламентария.

Онищенко считает, что россияне могли бы воспользоваться «огромными рекреационными возможностями» страны.

В четверг, 8 апреля, суточный прирост случаев COVID-19 в Турции в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд, составив 55 941.

«Я просто заклинаю, дорогие мои россияне, давайте мы сегодня, в это лето, используем те огромные рекреационные возможности, которые имеет наша страна: Крым, 511 км Черноморского побережья, Абхазия, это кладезь, которую нужно использовать», — подчеркнул Онищенко.

По словам депутата ГД, Турция не успеет подготовиться к сезону

«Это будет и сервис плохой, и небезопасный сервис», — обратил внимание Онищенко.

Депутат Госдумы также добавил, что система здравоохранения Турции не справляется с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

По утверждению Онищенко, будет безопаснее, если граждане РФ проведут отпуск дома. Ростуризму он посоветовал использовать все возможности, чтобы повысить качество услуг на отечественных курортах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что чаще всего приезжают зараженные новым штаммом коронавируса из Турции. Во время отдыха также можно оказаться в зоне локдауна, такая вероятность существует, предупредила глава ведомства.