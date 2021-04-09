Украинский суд арестовал яхту Медведчука из-за посещения им Крыма

Городской суд Херсона наложил арест на яхту Romance 1, принадлежащую депутату от партии «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

«Суд наложил арест на одно из судов, что, согласно документам, которые есть в наличии Службы безопасности Украины, принадлежит Виктору Медведчуку. Соответствующее решение на основе материалов СБУ принял Херсонский городской суд Херсонской области 9 апреля. В частности, следователи СБ Украины задокументировали неоднократное нарушение законодательства экипажем частного судна Romance 1. В том числе речь идет о входах в порты временно аннексированного Крыма», — заявлено в сообщении пресс-службы СБУ.

Кроме того, СБУ проверяет действия Медведчука по статье «Государственная измена», финансированию насильственного свержения конституционного строя, а также нарушениям транспортного законодательства.

«В общем следователи СБУ зафиксировали несколько десятков фактов заходов судов-нарушителей к портам и терминалам Крымского полуострова», — дополнили в СБУ.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.