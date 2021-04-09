Жириновский призвал закрыть авиасообщение с Турцией

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предлагает оперативно закрывать авиасообщение с Турцией. Такое решение он объясняет ситуацией с коронавирусной инфекцией в республике, сообщается в Telegram-канале парламентария.

Жириновский считает, что ограничения на выполнение рейсов надо ввести, пока не спадет заболеваемость COVID-19.



«Если правительство предпримет такие меры — мы это приведем в пример хорошей работы кабинета министров во время отчета в Госдуме в мае», --написал глава ЛДПР.



Жириновский допускает, что если границы не закроют, то российские туристы, возвращающиеся домой из Турции, спровоцируют новую вспышку коронавируса.



«Примите меры, закройте воздушные ворота в любые страны, где начался всплеск заболеваемости», — заключил он.



Ранее сообщалось, что россиянам могут запретить поездки в Турцию из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

В Турции за последние десять дней зафиксировали рекордный суточный прирост по COVID-19, вирус подтвердился у 55 941 человек.