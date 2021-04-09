Москвичи несут цветы к зданию посольства Великобритании в память о принце Филиппе

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Общество. Новости

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Принц Филипп и Елизавета II поженились в 1947 году &mdash; через восемь лет после того, как 13-летняя принцесса Елизавета вместе с сестрой Маргарет и родителями приехала с визитом Королевский военно-морской колледж в Дартмуте, и учившегося там принца Греческого и Датского Филиппа попросили провести им экскурсию Принц Филипп и Елизавета II поженились в 1947 году &mdash; через восемь лет после того, как 13-летняя принцесса Елизавета вместе с сестрой Маргарет и родителями приехала с визитом Королевский военно-морской колледж в Дартмуте, и учившегося там принца Греческого и Датского Филиппа попросили провести им экскурсию
Во время Второй мировой войны Филипп участвовал в таких сражениях, как Критская и Сицилийская операции Во время Второй мировой войны Филипп участвовал в таких сражениях, как Критская и Сицилийская операции
Зато Елизавета II могла на него положиться &mdash; ради нее он даже согласился не давать четверым детям свою фамилию Маунтбеттен, хотя и называл себя с горечью из-за этого «жалкой амебой» Зато Елизавета II могла на него положиться &mdash; ради нее он даже согласился не давать четверым детям свою фамилию Маунтбеттен, хотя и называл себя с горечью из-за этого «жалкой амебой»
За все прошедшие годы ветеран Второй мировой войны принц Филипп завоевал репутацию человека гордого, резкого, остроумного до язвительности &mdash; члены семьи, которые вели себя неподобающим образом, впадали у него в опалу и боялись оказаться с ним в одной комнате За все прошедшие годы ветеран Второй мировой войны принц Филипп завоевал репутацию человека гордого, резкого, остроумного до язвительности &mdash; члены семьи, которые вели себя неподобающим образом, впадали у него в опалу и боялись оказаться с ним в одной комнате
Филипп известен экстравагантным юмором. Так, в 2002 году получила огласку его неуместная шутка о цвете галстука мальчика, ослепшего в результате взрыва при террористическом акте: Королева спросила мальчика, как много он ещё способен видеть. Судя по этому галстуку &mdash; очень немного, заключил Филипп Филипп известен экстравагантным юмором. Так, в 2002 году получила огласку его неуместная шутка о цвете галстука мальчика, ослепшего в результате взрыва при террористическом акте: Королева спросила мальчика, как много он ещё способен видеть. Судя по этому галстуку &mdash; очень немного, заключил Филипп
В 1952 году, после смерти короля Георга VI и восшествия на престол Елизаветы II, Филипп стал супругом царствующего монарха, но титул принца-консорта не принял В 1952 году, после смерти короля Георга VI и восшествия на престол Елизаветы II, Филипп стал супругом царствующего монарха, но титул принца-консорта не принял
В 2008 году герцог высказал мнение о том, что Великобритания не нуждается в туристах, так как туризм сравним с проституцией В 2008 году герцог высказал мнение о том, что Великобритания не нуждается в туристах, так как туризм сравним с проституцией
Принц Филипп ушел на пенсию в 96 лет &mdash; с 2017-го он не участвовал в официальных мероприятиях Принц Филипп ушел на пенсию в 96 лет &mdash; с 2017-го он не участвовал в официальных мероприятиях
В начале 2019-го он попал в автомобильную аварию, будучи за рулем, и с тех пор не водит. А в декабре 2019-го несколько дней провел в больнице, и с тех пор не появлялся на публике, оставаясь в королевской резиденции в Сандрингеме до середины марта 2020-го, когда он переехал в Виндзор, чтобы оставаться там в самоизоляции вместе с женой В начале 2019-го он попал в автомобильную аварию, будучи за рулем, и с тех пор не водит. А в декабре 2019-го несколько дней провел в больнице, и с тех пор не появлялся на публике, оставаясь в королевской резиденции в Сандрингеме до середины марта 2020-го, когда он переехал в Виндзор, чтобы оставаться там в самоизоляции вместе с женой
По случаю 99-летия герцога Эдинбургского, которое он отмечал в Виндзорском замке, оставаясь в самоизоляции вместе с женой, Букингемский дворец опубликовал снимок пары, сделанный 1 июня. А после поздравил принца Филиппа еще и подборкой фотографий, сделанных в разные годы По случаю 99-летия герцога Эдинбургского, которое он отмечал в Виндзорском замке, оставаясь в самоизоляции вместе с женой, Букингемский дворец опубликовал снимок пары, сделанный 1 июня. А после поздравил принца Филиппа еще и подборкой фотографий, сделанных в разные годы
Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года

Москвичи несут цветы к зданию посольства Великобритании в память о принце Филиппе

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Цветы несут к зданию дипломатического представительства Великобритании на Смоленской набережной в российской столице. Жители города выразили соболезнования в связи со смерти супруга британской королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа, сообщает ТАСС.

У входа в посольство со стороны Проточного переулка уже есть несколько букетов роз, а также гвоздик. Кроме того, приспущен установленный у диппредставительства флаг Великобритании.

Герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни в Виндзорском замке.

16 февраля супруг британской королевы попал в больницу. Через месяц он покинул госпиталь после успешной операции на сердце.

Елизавета II надела траур. Он может быть продлен, сначала до 10 дней для всей Великобритании и 30 дней для британской королевской семьи. Согласно традиции, члены семьи Елизаветы II обязаны носить одежду темных тонов или черного цвета.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Елизавете II.

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