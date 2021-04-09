Росздравнадзор не зафиксировал смертей после российских вакцин от COVID-19, сообщает РБК.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ведомство постоянно проверяет вакцины для профилактики коронавируса на предмет безопасности.

«С начала применения нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса, а частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%», — уточнила Самойлова.

Она также добавила, что в Росздравнадзоре тщательно исследуется каждый случай возможного проявления тяжелой нежелательной реакции у лиц, которые прошли вакцинацию от COVID-19.

Ранее издание EUobserver сообщило якобы о четырех смертях после вакцинации российской вакциной.

Как пояснила глава ведомства, четыре смертельных случая после вакцинации, о которых пишут СМИ произошли, поскольку пациенты заразились коронавирусом до того, как сформировался устойчивый иммунитет к возбудителю.