Онищенко считает, что публикация о смертях после «Спутника V» — происки Pfizer

Депутат Государственной думы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал публикацию издания EUobserver о четырех смертях после прививки вакциной «Спутник V» происками американской фармацевтической компании Pfizer, сообщает ТАСС.

«Я могу дать этому только одну оценку, что это происки Pfizer, который уже сделал очень неблагоприятную ситуацию с AstraZeneka, практически дискредитировал. И вот теперь решил, что нужно расчистить рынок в отношении нашей вакцины», — считает Онищенко.

Ранее издание EUobserver опубликовало статью, в которой, со ссылкой внутренние документы Роспотребнадзора, сообщило о четырех смертях после вакцинации российской вакциной.

Онищенко также обвиняет в дезинформации и попытке выдавить российскую вакцину с рынка Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA).

«На совести этих людей жизни тех, кто поверит в эти басни, тех, которые не привьются, потеряют здоровье, может быть, и жизнь», — предупредил депутат.

Он также отметил, что не знает ни одного человека, упомянутого в публикации EUobserver, и считает их вымышленными персонажами. В пользу версии о фейках в материале, Онищенко также отметил, что в России расследованиями случаев побочных эффектов от использования препаратов занимается Росздравнадзор, а не указанный в материале Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор не зафиксировал смертей после российских вакцин от коронавируса.