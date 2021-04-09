Самолет Як-40 выкатился за пределы ВПП в петербургском аэропорту

Самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в санкт-петербургском аэропорту Пулково. В настоящий момент авиаузел работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в экстренной службе.
Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Выкатывание воздушного судна произошло в 21.00 мск.
Также у Як-40 отсутствуют видимые повреждения.
«Самолет без пассажиров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — уточнил собеседник агентства.
Сейчас оперативные службы осматривают лайнер, которые эксплуатируется Вологодским авиапреприятием.
В момент выкатывания на борту находились два члена экипажа.
В январе самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Жуковском. Видимых повреждений тоже не было.
Ранее самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пскова. Инцидент произошел с воздушным судном компании «Аэроконтроль».