Австрия рассматривает пути национальной регистрации вакцины «Спутник V»

Австрия рассчитывает получить быстрый допуск российской вакцины против коронавируса «Спутник V» от Европейского агентства лекарственных средств. Страна не исключает, что сама зарегистрирует препарат, передает ТАСС.

«Мы находимся перед заключением контракта с Россией», — подчеркнул собеседник агентства в правительственных кругах Австрии.

Для применения вакцины в Австрии требуется получить регистрацию EMA или самостоятельно зарегистрировать ее через национальный регулятор.

«Получить регистрацию от EMA — это наилучший вариант, то есть дождаться, когда EMA проверит вакцину», — уточнил он.

Параллельно власти решают вопрос с национальной регистрацией «Спутника V», над этим работают австрийские медицинские эксперты.

Представитель властных кругов также добавил, что австрийский канцлер Себастьян Курц исходит из того, что «Австрии нужна российская вакцина».

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта заявило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины «Спутник V».

Ранее посол РФ Дмитрий Любинский сообщил о готовности договора по поставкам «Спутника V» в Австрию.