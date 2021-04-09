ЕМА расследует случаи образования тромбов после применения вакцины от J&J

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) расследует случаи образования тромбов после применения вакцины от Jonhson&Johnson, пишет The Wall Street Journal.

Всего зарегистрированы четыре случая образования тромбов, также отмечается один летальный случай. Все они зарегистрированы в ходе вакцинации этим препаратом в США.

В ЕМА заявили, что пока не могут точно установить связь между вакциной от Jonhson&Johnson и образованием тромбов. Эта вакцина была одобрена ЕМА в марте, на данном этапе агентство выпустит дополнение к инструкции для этого препарата.

«Наше тщательное отслеживание побочных эффектов выявило небольшое количество очень редких таких явлений после вакцинации», — заявили в компании Jonhson&Johnson.

В США по центрам вакцинации распределены свыше 5 миллионов доз этой однокомпонентной вакцины.

Ранее AstraZeneca заявила, что наполовину сокращает поставки вакцины в ЕС.