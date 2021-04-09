Транспортная прокуратура объяснила выезд Як-40 за пределы ВПП в Пулково

Северо-западная транспортная прокуратура установила причину выезда самолета Як-40 за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Пулково» г. Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, 9 апреля… около 21.05 самолёт ЯК-40, рейсом Вологда - Санкт-Петербург (АК «Вологодские авиалинии») при приземлении в аэропорту «Пулково» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за порыва ветра», — указано в заявлении.

На момент ЧП в самолете не было пассажиров, только 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также сообщает, что в районе аэропорта «Пулково» в данный момент отмечаются порывы ветра с юга, со скоростью до 14 м/с.

По факту происшествия в «Пулково» прокуратурой была проведена проверка по безопасности полетов.

Ранее самолет Як-40 выкатился за пределы ВПП в петербургском аэропорту.