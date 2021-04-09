Почти 180 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки в Воронеже

Кровля пятиэтажного дома загорелась в Коминтерновском районе Воронежа. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 177 жильцов дома, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Информация о пожаре в доме по улице Еремеева поступила в 21.40 мск.

«В результате пожара в жилом пятиэтажном доме повреждена огнем кровля на площади 500 кв.м. По оперативной информации пострадавших нет», — заявили в МЧС.

Согласно последним данным, пожар в пятиэтажке был ликвидирован в 23.25. В тушении огня задействовали 66 человек и 17 единиц техники. Обстоятельства пожара в жилом доме на данный момент неизвестны.

Ранее четыре человека погибли при пожаре в Якутии. Как выяснили следователи, глава семейства вынес из загоревшегося жилища двух своих детей, 2017 и 2018 годов рождения, но спасти их не удалось, они погибли.