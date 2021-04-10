Главред «Важных историй» проходит свидетелем по уголовному делу

Главный редактор издания «Важные истории» Роман Анин проходит свидетелем по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Анну Ставицкую.

«Мой доверитель Анин проходит по делу свидетелем. Обыск в его квартире закончен», – заявила представитель защиты.

Она подтвердила, что обыск проходил в рамках уголовного дела по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения.

Как рассказала Ставицкая, в ходе допроса в московском управлении Следственного комитета (СК) России Анин отказался давать показания, сославшись на статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя и близких.

9 апреля стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) начали обыск у главного редактора издания «Важные истории» Романа Анина. Как сообщили в издании, обыск был санкционирован судьей Басманного суда Ириной Вырышевой 7 апреля.