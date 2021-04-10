Экспертизу «Спутника V» для Словакии проведут в Венгрии

Венгерская лаборатория проведет экспертизу российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Словакии, сообщил словацкий вице-премьер, министр финансов страны Игорь Матович на своей странице в Facebook.

Лаборатория входит в европейскую сеть Official Medicines Control Laboratory (OMCL).

По словам Матовича, данное решение было согласовано в результате четырехчасовых переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и министром иностранных дел страны Петером Сийярто.

«Мы договорились о великом деле – экспертиза предназначенной для использования в Словакии вакцины «Спутник V» будет проводиться в сертифицированной лаборатории OMCL в Венгрии», – написал словацкий вице-премьер.

Он также назвал ошибкой направление российской вакцины на экспертизу в несертифицированную лабораторию.

Ранее сообщалось, что словацкий регулятор нарушил контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и провел испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в лаборатории, которая официально не аккредитована в Евросоюзе. На фоне этого РФПИ попросил словацкие власти вернуть дозы препарата.