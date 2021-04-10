В горевшем кардиоцентре в Благовещенске выявили нарушения пожарной безопасности

В кардиохирургическом центре в Благовещенске, где 2 апреля произошел пожар, были выявлены нарушения пожарной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе МЧС России.

Нарушения были обнаружены в ходе проверки в 2015 году, рассказали в ведомстве. После проверки руководству центра было вручено предписание об устранении нарушений, однако его выполнили лишь частично.

По данным МЧС, всего выявили 47 нарушений, большинство из которых связаны с ненадлежащим состоянием путей эвакуации и кабельных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. При этом при пожаре 2 апреля система оповещения сработала, благодаря чему удалось своевременно эвакуировать людей, находившихся в здании.

2 апреля в Благовещенске произошел пожар в здании кардиохирургического центра Амурской медицинской академии, площадь возгорания составила 1600 кв. м. Из горящего здания были эвакуированы персонал больницы и пациенты, кроме восьми человек, которые находились в операционной: в момент пожара медики проводили операцию на открытом сердце, которую нельзя было остановить. Операция прошла успешно.