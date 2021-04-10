Эксперты из Бразилии посетят производство «Спутника V» в России

Специалисты Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии посетят производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается на сайте ведомства.

«На следующей неделе Anvisa начинает инспекцию для проверки соблюдения санитарных правил производства вакцины Sputnik в России», – указано в сообщении.

Эксперты посетят два завода, которые будут производить вакцину для поставки в Бразилию. Проверка первого завода назначена на 15-21 апреля, второго – на 19-23 апреля.

«Поскольку это продукт высокой биологической и стерильной сложности, производство вакцин должно соответствовать высоким техническим требованиям, которые включают все аспекты, которые могут повлиять на производство вакцины», – поясняет регулятор цель инспекции.

6 апреля бразильский президент Жаир Болсонару обсудил с главой России Владимиром Путиным регистрацию в Бразилии российской вакцины «Спутник V», а также организацию поставок и производства препарата на территории страны.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.