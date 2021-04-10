В Башкирии привили от коронавируса 103-летнюю женщину

Самая пожилая жительница Башкирии привилась от коронавируса нового типа в возрасте 103 лет, сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Валентине Григорьевне Драган из Уфы – 103 года!! На этой неделе она сделала прививку от коронавируса», – написал Хабиров.

По его словам, женщина привилась вакциной «Спутник V».

15 марта стало известно, что в Москве привили от коронавируса 104-летнего пациента.

За весь период пандемии в России выявлено более 4,6 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 102 тыс. — с летальным исходом. Выздоровели более 4,2 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».