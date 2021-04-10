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Общество. Новости

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Россияне стали больше тратиться на постные продукты

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Траты россиян на постные продукты в текущем году выросли на 22% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой оператора фискальных данных «Платформу ОФД».

Аналитики сравнили данные за первые три недели Великого поста этого и прошлого года (с 15 марта по 4 апреля 2021 года и с 2 по 22 марта 2020 года).

Специалисты проанализировали средние чеки по таким продуктам, как хлеб, соевое, кокосовое и миндальное молоко, фасоль, тофу, сухофрукты и грибы.

Эксперты также отметили, что в этом году постные продукты стали покупать чаще из-за того, что период Великого поста попал на более удобное время, а не на Международный женский день, как это было в 2020 году. Кроме того, после выхода из режима самоизоляции россияне захотели привести себя в форму, похудеть.

Чаще всего жители страны стали покупать миндальное и кокосовое молоко: продажи этих продуктов подскочили на 88% и 72% соответственно, также популярность получил постный хлеб (+60%), тофу (+21%), фасоль (+11%), грибы и соевое молоко (+4%).

Ранее сообщалось, что россияне в январе стали тратить больше денег на продукты питания.

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