В Амурской области почувствовали запах дыма от пожаров в Китае

Жители Амурской почувствовали дым от лесных пожаров в соседнем Китае. Об этом говорится в сообщении на сайте областного министерства лесного хозяйства.

По данным ведомства, на территории Китая зафиксировано более 1 тыс. возгораний.

«Дым от них в Благовещенск и другие населенные пункты, находящиеся на границе с КНР, принес южный ветер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе зафиксированы 13 термических аномалий. Одна из них действует в Архаринском районе в 15 км от села Могилевка с населением около 70 человек. На тушении работают 22 парашютиста и десантника Амурской авиабазы.

Ранее в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны России заявили, что еще в трех регионах страны был установлен особый противопожарный режим. «Введен ОПР в шести субъектах России: на всей территории Еврейской АО, в одном районе Краснодарского края, в 27 районах Забайкальского края, в четырех районах Республики Алтай, в 15 районах Амурской области, в одном районе Хабаровского края», — говорится в заявлении Авиалесоохраны.