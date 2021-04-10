На Украине выявили более 17 тыс. заражений коронавирусом за сутки

На Украине за сутки зафиксировано 17 463 новых случаев заражения коронавирусом. Данные опубликованы системой мониторинга распространения коронавируса.

Отмечается, что больше всего зараженных выявили в Киеве (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343) и Львовской (1342) областях.

За сутки выздоровели 10 722 пациента, 398 человек умерли.

За время пандемии на Украине зарегистрировано более 1,8 млн случаев COVID-19, выздоровели более 1,4 млн пациентов, умерли от последствий заболевания 36 779 человек.

8 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о 19 419 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки

Ранее сообщалось, что первые поставки на Украину вакцины от COVID-19 компании Pfizer через механизм COVAX ожидаются 14-15 апреля.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19.