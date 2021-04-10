Жители Польши почтили память жертв авиакатастрофы под Смоленском

В Польше в субботу, 10 апреля, проходят памятные мероприятия по случаю 11-й годовщины авиакатастрофы польского президентского авиалайнера Ту-154М под Смоленском. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что во многих городах страны ровно в 08.41 по местному времени и 09.41 по мск (время столкновения самолета с землей 10 апреля 2010 года) началась минута молчания.

По данным агентства, одним из первых память жертв трагедии почтил Ярослав Качиньский — брат погибшего в крушении президента Польши Леха Качиньского и председатель правящей в стране партии «Закон и справедливость». Качиньский принял участие в утреннем богослужении, после чего начались памятные мероприятия у Президентского дворца и памятников на площади Пилсудского.

Действующий президент Польши Анджей Дуда почтил память погибших в Кракове — в Королевском замке Вавель, где похоронены Лех и Мария Качиньские.

Польский «борт №1» Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленска в апреле 2010 года. В результате погибли 96 человек, в том числе тогдашний глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заключил, что причинами крушения стали решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а также недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.