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Общество. Новости

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В Афганистане задержан один из главарей ИГ

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Афганские спецслужбы задержали в Кабуле Гулама Насера — одного из главарей международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)* в Кабуле. Об этом заявил вице-президент Афганистана Амрулла Салех, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Гулам Насер, более известный как Аль-Хорасани, являлся также лидером афганского радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России).

По словам Салеха, Насер играл «ключевую роль» в организации террористических нападений в Кабуле. Кроме того, он обвиняется в похищении 14-летнего мальчика, его истязании, изнасиловании и убийстве.

Согласно заявлению афганских властей, Насер скрылся из виду после совершения им указанных преступлений. В дальнейшем он был задержан бойцами национальной безопасности Афганистана.

В январе стало известно, что в Ираке при авиаударе возглавляемой США международной коалиции был уничтожен один из главарей террористической группировки «Исламское государство»

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