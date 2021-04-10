В Афганистане задержан один из главарей ИГ

Афганские спецслужбы задержали в Кабуле Гулама Насера — одного из главарей международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)* в Кабуле. Об этом заявил вице-президент Афганистана Амрулла Салех, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Гулам Насер, более известный как Аль-Хорасани, являлся также лидером афганского радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России).

По словам Салеха, Насер играл «ключевую роль» в организации террористических нападений в Кабуле. Кроме того, он обвиняется в похищении 14-летнего мальчика, его истязании, изнасиловании и убийстве.

Согласно заявлению афганских властей, Насер скрылся из виду после совершения им указанных преступлений. В дальнейшем он был задержан бойцами национальной безопасности Афганистана.

В январе стало известно, что в Ираке при авиаударе возглавляемой США международной коалиции был уничтожен один из главарей террористической группировки «Исламское государство»