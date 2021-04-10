Судмедэксперт назвал причину смерти Джорджа Флойда

Судмедэксперт Эндрю Бейкер, приводивший вскрытие тела убитого полицейским в мае прошлого года афроамериканца Джорджа Флойда, назвал удушение следствием смерти мужчины. Специалист заявил об этом в суде в пятницу, 9 апреля, передает телеканал CBS.

Бейкер утверждает, что Флойд умер от сердечно-легочной остановки вследствие сдерживания и компрессии шеи со стороны правоохранителей при попытке его задержания.

При этом эксперт отметил в своем отчете, что Флойд страдал артериосклеротической и гипертонической болезнями сердца, также у него была интоксикация фентанилом, и незадолго до смерти мужчина употребил метамфетамин.

В ходе заседания суда Бейкер подчеркнул, что афроамериканец умер непосредственно от тяжелого сердечного заболевания. По словам специалиста, погибшему в связи с его болезнью требовалось больше кислорода. Судмедэксперт уточнил, что во время конфликта адреналин заставляет сердце биться чаще, что требует еще большего количества кислорода.

Бейкер подчеркнул, что действия полицейского, сдавившего коленом шею Флойда, было больше, чем задержанный мог выдержать из-за этих сердечных заболеваний.

Ранее сообщалось, что власти города Миннеаполис заплатят $27 млн родственникам погибшего афроамериканца Джорджа Флойда за урегулирование гражданского иска, который те ранее подавали.

25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов. Шовину инкриминируется непредумышленное убийство. Если экс-полицейского признают виновным, то могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.