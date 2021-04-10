В Дагестане задержали 10 сотрудников Ространснадзора по подозрению в получении взяток

Десять сотрудников территориального отдела государственного автодорожного надзора по Дагестану задержаны по подозрению в получении взяток в размере более 1,2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что пятеро из задержанных уже арестованы, в отношении пяти человек решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным СК, в зависимости от роли каждого фигуранты подозреваются в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия, организованной группой, в особо крупном размере).

Согласно информации следствия, сотрудники Ространснадзора с апреля по ноябрь прошлого года в помещении стационарного поста весового контроля и на прилегающей территории, находящейся на федеральной автомобильной дороге Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала, незаконно брали деньги за проезд без весового контроля от водителей, которые занимались грузовыми перевозками. Общая сумма взяток составила более 1,2 млн рублей.