В Польше произошли столкновения в ходе почтения памяти президента Качиньского

В Варшаве во время памятных мероприятий, посвященных гибели в авиакатастрофе президента Польши Леха Качиньского, произошли столкновения. Об этом пишет Wirtualna Polska.

Согласно сообщению, протестующие пытались сорвать церемонию возложения цветов на могиле Леха и Марии Качиньских при участии президента страны Анджея Дуды.

Полиция применила слезоточивый газ и задержала несколько человек, говорится в сообщении.

Польский «борт №1» Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленска в апреле 2010 года. В результате погибли 96 человек, в том числе тогдашний глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заключил, что причинами крушения стали решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а также недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.