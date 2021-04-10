Глава Евросовета заявил о разногласиях в ЕС из-за «Спутник V»

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в Европейском союзе возникли разногласия по вопросу возможных закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он сказал в интервью газете Handelsblatt.

«Давление на политиков велико. Люди становятся нетерпеливыми, они хотят вакцинироваться. Поэтому правительства хотят сделать все возможное», — сказал он.

По его словам, среди государств-членов ЕС есть разногласия и различная степень чувствительности относительно российского препарата.

При этом Мишель добавил, что он видит «решение» в расширении производства вакцины в Евросоюзе и ускорении поставок. Таким образом, ЕС станет крупнейшим в мире производителем вакцин.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.