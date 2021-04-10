Российский турист погиб в ДТП в Турции

В Турции в ДТП с автобусом погиб один российский турист и пострадали 26 человек. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на генконсульство РФ в Анталье.

«Десятого апреля около 9.30 утра на трассе Конья – Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора «Пегас туристик», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге.

Отмечается, что 26 россиян пострадали в результате ДТП. Пострадавшие доставлены в больницы.

«Два сотрудника посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 58-летний российский турист погиб в Турции в результате несчастного случая — его голову придавило автоматическим окном. Мать и дочь в момент трагедии отсутствовали в номере. При этом семья пожаловалась, что руководство гостиницы не оказывает им помощи.