На берег Калифорнии за девять дней выбросило туши четырех китов

Четырех погибших серых китов выбросило на берег в области залива Сан-Франциско в течение девяти дней. Об этом сообщает газета San Francisco Chronicle со ссылкой на ученых.

Отмечается, что тушу первого животного нашли на пляже Сан-Франциско 31 марта, второго – на пляже морского заповедника Fitzgerald Marine Reserve 3 апреля. В дальнейшем животных обнаружили в заливе и на калифорнийском пляже к северо-западу от Сан-Франциско.

По данным представителя некоммерческой организации Marine Mammal Center, которые занимаются вскрытием погибших животных, причиной гибели последнего кита стало столкновение с морским судном. Как погибли другие животные неизвестно.

По словам научного сотрудника центра Билла Кинера, с 2019 года в залив стали заплывать 10-15 серых китов, предположительно, животные останавливались там во время миграции. Он уточнил, что во время нахождения в бухте животные могут столкнуться с морским судном, потому что территория залива относительно маленькая, и у судов не так много места для маневров.

В феврале сообщалось, что 49 черных дельфинов-гринд выбросились на берег в бухте Голден-Бей в Новой Зеландии, девять из них погибли.