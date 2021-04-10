Два пенсионера погибли при пожаре в частном доме в Архангельске

Два пенсионера погибли в результате пожара в частном доме в Архангельске в ночь на субботу, 10 апреля. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что сгорел деревянный дом, расположенный на улице Стрелковая. Спасатели обнаружили тела 73-летней женщины и ее 64-летнего сожителя после тушения пожара. Предполагается, что они погибли, отравившись продуктами горения.

Следователи начали проверку по факту произошедшего пожара, который мог начаться в результате неосторожного обращения с огнем.

РИА «Новости» со ссылкой на региональную диспетчерской службу 112 сообщили, что несколько очевидцев пожара позвонили спасателям и рассказали о том, что видели, как из окна горящего дома выпрыгнул один человек, а внутри осталось еще двое или трое, в том числе неходячая женщина-инвалид.

Ранее сообщалось, что в ходе ликвидации пожара в Свердловской области погиб сотрудник МЧС.