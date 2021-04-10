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Общество. Новости

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В РПЦ раскритиковали интервью Собчак со «скопинским маньяком»

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Митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал интервью бывшего осужденного Виктора Мохова, более известного как «скопинский маньяк», телеведущей Ксении Собчак. Об этом клирик сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Я считаю, что такого человека не следует показывать публике, у него не следует брать интервью, потому что ничему хорошему такой человек научить не может», — сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Клирик выразил мнение, что за Моховым круглосуточно должны присматривать правоохранительные органы, чтобы не допустить ничего подобного тому, что мужчина совершил в прошлом.

В 2004 году Скопинский районный суд приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима за насилие и издевательства над двумя девушками в бункере, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

После освобождения Мохов дал интервью Ксении Собчак, в котором, в числе прочего, заявил о своих чувствах к Мартыновой и выразил желание «помочь» зачать детей Елене Самохиной.

После этого интервью Мохов получил штраф в размере 1200 руб. за нарушение административного надзора.

В дальнейшем в правоохранительных органах сообщили, что «скопинскому маньяку» могут запретить посещать кафе и общаться со СМИ.

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