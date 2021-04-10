Стала известна личность погибшей в ДТП с автобусом в Турции туристки из России

Газета Hurriyet приводит данные о личности погибшей в ДТП с автобусом в Турции туристки из России.

Так, стало известно, что ей оказалась 43-летняя россиянка Елена Автайкина.

Издание заявляет, что смерть женщины наступила в результате полученных во время аварии травм, ее тело было доставлено в морг.

Кроме того, как передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Турции, еще троим российским туристам в результате произошедшего потребовалась госпитализация.

В диппредставительстве подчеркнули, что туристов возвратят к месту отдыха после того, как будут выяснены обстоятельства ДТП.

Ранее стало известно, что на трассе Конья – Аксарай произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились российские туристы. Согласно предварительной версии, водитель не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге. В результате пострадали 26 туристов, всего автобус перевозил 32 человека.