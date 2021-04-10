В Румынии число заражений коронавирусом превысило миллион

В Румынии число заражений коронавирусом с начала пандемии превысило миллион. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на группу стратегических коммуникаций, созданную в стране для мониторинга ситуации с распространением инфекции.

В стране коронавирусом заразились 1 002 865 человек, 902 239 из них выздоровели, 25 006 пациентов умерли. За последние сутки в стране подтвердились 4 310 заражений и 139 смертей. В настоящий момент на лечении находятся 13 337 человек, 1 492 из них находятся в реанимации.

16 марта 2020 года в стране ввели чрезвычайное положение, 14 мая его сменили на режим тревоги. Он означает частичное смягчение ограничений. С того времени режим продлевается ежемесячно.

В Румынии началась вакцинация от коронавируса. Для этого используются три препарата: Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Ранее на Украине за сутки было зафиксировано 17 463 новых случая заражения коронавирусом. За время пандемии на Украине зарегистрировано более 1,8 млн случаев COVID-19, выздоровели более 1,4 млн пациентов, умерли от последствий заболевания 36 779 человек.