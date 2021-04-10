Правила посещения Кремля изменились

Правила посещения Московского Кремля были изменены Федеральной службой охраны (ФСО). Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, на территорию Кремля можно будет брать безалкогольные напитки и еду, а также небольшие рюкзаки. При этом на жидкость также устанавливаются ограничения в объеме, и продукты должны находиться в прозрачных упаковках.

Кроме того, были внесены коррективы и в график посещения Кремля. Так, в период с мая по сентябрь и в течение зимних школьных каникул время, отведенное для посещений, будет увеличено. Стандартный график работы составляет с 10.00 до 17.00 во все дни, кроме четверга.

По новым правилам посетители смогут войти в Кремль через Спасскую башню, а также исследовать новые маршруты. Также здание Кремля смогут посетить люди с ограниченными возможностями.