Ростуризм рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших при аварии в Турции российских туристов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там отметили, что держат ситуацию на контроле. Кроме того, ведомство постоянно поддерживает постоянный контакт с участниками ДТП.

При этом в Ростуризме подчеркнули, что 19 пострадавших не получили серьезных травм, а состояние еще шести туристов уточняется.

Ранее стала известна личность погибшей в ДТП с автобусом в Турции туристки из России.

Ранее стало известно, что на трассе Конья – Аксарай произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились российские туристы. Согласно предварительной версии, водитель не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге. В результате пострадали 26 туристов, погиб один человек, всего автобус перевозил 32 пассажира.