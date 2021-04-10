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Общество. Новости

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Сибирские пенсионеры привились от коронавируса ради свиданий

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Два пенсионера из Иркутска привились от коронавируса, чтобы устраивать свидания на танцплощадке. Об этом пишет РЕН ТВ.

88-летняя Нина Толмачева и 87-летний Анатолий Чесноков вместе получили первую дозу препарата от коронавируса. Пенсионеры уточнили, что чувствуют себя хорошо, никаких побочных эффектов у них не было.

Пара познакомилась три года назад на танцплощадке. Тем не менее, пенсионеры были вынуждены отказаться от свиданий из-за пандемии коронавируса. Чтобы возобновить встречи, они решили получить прививки.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что у мужчин старше 35 лет из-за коронавируса в два раза чаще возникают тяжелые осложнения, из-за которых они попадают в реанимацию, чем у женщин.

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