Жителя Воронежа задержали за избиение жены и троих детей

В Воронежской области правоохранители задержали 51-летнего мужчину, который систематически избивал жену и троих детей. Об этом сообщил СУ СК по региону.

37-летняя женщина рассказала, что мужчина полтора года бил ее, двух сыновей 7 и 17 лет, а также трехлетнюю дочь. Спустя время жена взяла детей и переехала в кризисный центр, расторгнув брак. После этого она обратилась в полицию, потому что боялась действий бывшего мужа.

Мужчину задержали по подозрению в преступлении. Против него возбудили уголовное дело.

«В ближайшее время следователем СК в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили следователи.

Ранее Конституционный суд обязал законодателей изменить статью Уголовного кодекса, чтобы тем самым защитить жертв домашнего насилия.

Также суд признал неконституционной статью 116.1 УК РФ, поскольку она не обеспечивает уголовно-правовую защиту личной неприкосновенности, охрану достоинства личности в том случае, если побои или другие насильственные действия совершены тем, кто уже имеет судимость.