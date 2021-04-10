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«Святой Франциск Борджиа изгоняет демонов из умирающего», 1788 год «Святой Франциск Борджиа изгоняет демонов из умирающего», 1788 год

РПЦ регламентировала экзорцизм

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Комиссия по богословию Русской православной церкви (РПЦ) разработала документ, который устанавливает правила процедуры экзорцизма. Об этом рассказал председатель комиссии и глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, пишет РИА «Новости».

Документ будет рассмотрен редакционной группой, после чего его опубликуют как проект для внесения изменений. Священник уточнил, что не может разглашать детали об «изгнании бесов» до публикации.

«Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации», — сказал митрополит Иларион.

Ранее в РПЦ верующим посоветовали не заниматься экзорцизмом самостоятельно. В РПЦ отметили, что вопросы, связанные с «беснованием», следует обсуждать со священниками, «самодеятельность» в этом вопросе недопустима.

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