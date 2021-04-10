В Миссури при стрельбе в магазине убит человек

При стрельбе в магазине в южной части американского штата Миссури погиб человек. Об этом пишет Fox News со ссылкой на полицию.

Отмечается, что минимум три человека получили ранения и были госпитализированы в тяжелом состоянии. По имеющимся данным, стрельбу начал местный житель, он уже задержан.

Власти подозревают, что открывший стрельбу был знаком с жертвами. Вероятно, у него не было сообщников.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в США происходит «эпидемия насилия» с использованием огнестрельного оружия, а также предложил ужесточить контроль за распространением оружия.

В США часто происходят подобные случаи с использованием огнестрельного оружия. Так, 3 апреля в американском штате Виргиния неизвестный устроил стрельбу в городе Виргиния-Бич. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили трех человек, которые получили огнестрельные ранения, один из них скончался на месте.