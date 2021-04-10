В РПЦ операции по смене пола сравнили с «индустрией обмана»

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион прокомментировал решение церкви подготовить документ на тему операций по смене пола. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что РПЦ ни при каких условиях не сможет принять эту тему, поскольку хирурги, психологи и другие специалисты, которые участвуют в проведении операций по смене пола, включены в «индустрию обмана».

По словам служителя церкви, комиссия по богословию и богословскому образованию Межсоборного присутствия РПЦ, которую он возглавляет, создаст рабочую группу «с привлечением компетентных экспертов».

Митрополит Иларион подчеркнул, что «калечащая операция способна лишь изменить некоторые вторичные половые признаки человека, но превратить женщину в полноценного мужчину или мужчину в полноценную женщину она не может».

Ранее РПЦ регламентировала экзорцизм.