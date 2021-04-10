Врач рассказала, какую смертельную опасность несет переизбыток воды

Нефролог Анна Коробкина рассказала, какую смертельную опасность может нести переизбыток воды. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Она отметила, что водная интоксикация способствует снижению уровня электролитов, которые влияют на продвижение питательных веществ и выводу из них продуктов обмена в клетках организма.

По ее словам, все это приведет к снижению уровня натрия в крови. Этот элемент необходим, чтобы поддерживать баланс внутриклеточной жидкости. Эксперт объяснила, что при потреблении слишком большого количества воды жидкость будет накапливаться во внесосудистом пространстве.

«Могут последовать следующие симптомы: тошнота, судороги, нарушение координации», — добавила Коробкина.

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