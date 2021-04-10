Московский репетитор похитил ребенка и увез его в Свердловскую область

На юго-западе Москвы репетитор похитил 13-летнего школьника и увез его в Свердловскую область. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, пишет РИА «Новости».

Мужчина уже арестован. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ «похищение несовершеннолетнего».

По версии следствия, мужчина обманом посадил мальчика в такси и увез его в неизвестном направлении. Водителю была сообщена ложная информация о ребенке.

Позже в полицию обратились родители ребенка. Они сообщили, что их сын не вернулся из школы, а из квартиры пропала крупная сумма денег. Позже выяснилось, что речь идет о трезвона миллионах рублей. Кроме того, мальчик перевел 100 тысяч рублей себе на карту через планшет отца, а после обналичил деньги.

«Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.

Ранее Камешковский районный суд Владимирской области на два месяца поместил под стражу 26-летнего местного жителя, который похитил и около двух месяцев удерживал семилетнего мальчика.