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Общество. Новости

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Россиян предупредили о погодном «хаосе»

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Климатологи Константин Грибанов и Екатерина Пестрякова заявили, что в России происходит глобальное изменение климата. По их словам, это приведёт к учащению опасных погодных явлений, то есть «усилится хаос». Об этом сообщает URA.RU.

Гриьанов отметил, что на фоне накопления парникового эффекта происходит потепление климата. Он также добавил, что максимумы температур медленно растут из-за тепловых волн, которые идёт через европейскую часть страны.

В свою очередь Пестрякова указала на риски смерчей, шквального ветра и сильных морозов.

«Меняется подстилающая поверхность: сводятся леса, становится больше распаханности, опустынивания», — подчеркнула климатолог.

Ранее синоптик сообщил о солнечной погоде в Москве в День космонавтики. Как рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, в понедельник, 12 апреля, в Москве температура воздуха прогреется до +16 градусов, а день будет солнечным.

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