У берегов Греции зарегистрировано землетрясение

У берегов Греции сейсмологи отмечают землетрясение магнитудой 4,5 баллов, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

В данных центра указывается, что эпицентр землетрясения находился в в 90 км к западу от города Патры, полуостров Пелопоннес. Очаг залегал на глубине 8 километров. В указанном регионе проживает свыше полумиллиона человек, в том числе в Патрах — 168 тыс человек.

Пока информации о пострадавших и разрушениях нет, данных о возможном цунами также не поступало.

Ранее на Камчатке случилось землетрясение магнитудой 4,2.