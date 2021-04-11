В Лос-Анджелесе задержали мать, убившую трех своих детей

Полиция города Лос-Анджелес в штате Калифорния задержала женщину, подозреваемую в убийстве трех своих детей, сообщает американский телеканал CBS.

В субботу, 10 апреля, трупы трех детей не старше пяти лет были обнаружены в квартире в пригороде Лос-Анджелеса.

Подозреваемую женщину задержали в центральной Калифорнии в тот же день, через несколько часов после обнаружения тел. Полиция Лос-Анджелеса выясняет обстоятельства и мотивы убийств.

Ранее в США семья из пяти человек была застрелена в собственном доме. Убийцей оказался экс-игрок НФЛ, профессиональный спортсмен-футболист Филипп Адамс.