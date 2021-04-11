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Общество. Новости

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Американский астронавт призвала всегда помнить о подвиге Гагарина

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Бывший астронавт НАСА, американский химик Кэтрин Колман, выступая на виртуальном мероприятии, организованном международной организацией «Ночь Юрия», заявила, что день, когда Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе, нужно отмечать по всей Земле, сообщает ТАСС.

«Для меня это очень волнительная ночь, поскольку я была на МКС в 50-ю годовщину. Это значило очень много для меня и всего экипажа. Нам следует отмечать это по всему миру и, конечно, на Международной космической станции», — считает американский астронавт.

Кэтрин Колман принимала участие в 26-й экспедиции на МКС, а до этого два раза летала в космос по программе «Шаттл».

«Ночь Юрия» — это ежегодное мероприятие в США, на котором в честь годовщины полета первого космонавта Юрия Гагарина проводятся встречи с астронавтами и учеными. В этом году мероприятие проходит в удаленном формате из-за пандемии коронавируса.

Ранее в СВР рассказали о том, как полет Гагарина воодушевил советского разведчика в США

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