Прибытие нескольких рейсов в Якутск отложено из-за снегопада

Из-за мощного снегопада пять рейсов прибудут в аэропорт Якутска с задержкой до понедельника, 12 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«По метеоусловиям до 12 апреля задержано прибытие в международный аэропорт «Якутск» пяти рейсов авиакомпании «Якутия», — заявили в пресс-службе.

Якутское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды дополняет: в воскресенье, 11 апреля, в Якутске ожидается снег, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, порывы достигают 8-13 метров с секунду, температура воздуха от --4°С до --6°С градусов. Также сильный снег ожидается в Алданском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Таттинском, Томпонском, Амгинском, Усть-Алданском, Усть-Майском районах Якутии.

Ранее в Москве почти 20 рейсов было задержано и отменено. А до этого в столице зарегистрировали 19 задержанных и отмененных рейсов.