Собянин: вторая волна реновации будет «круче и больше», чем первая.

Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что вторая волна реновации в Москве будет «круче и больше», чем первая. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Везде либо проектирование, либо строительство для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить и потом уже переходить на вторую волну, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, и там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая», — сказал Собянин.

Программа реновации стартовала в 2017 году с подачи мэра Москвы Сергея Собянина. В нее вошли панельные хрущевки 1950–1970-х годов постройки. По условиям программы, граждане могут претендовать либо на равнозначную новую квартиру, либо на компенсацию, размер которой определяется рыночной стоимостью старой жилплощади. В итоге цены на квартиры в хрущевках заметно подросли. Так, средняя цена на квадратный метр в домах под снос в четвертом квартале 2019 года составляла около 185–187 тыс. рублей, в то время как еще в конце 2018 года показатель не превышал и 160 тыс. рублей.